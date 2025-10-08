Milano 8-ott
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (0%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 46.601,78 punti

Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 46.601,78 punti.
