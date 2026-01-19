Milano 17:35
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49.583,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.142,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50.023,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
