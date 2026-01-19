Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49.583,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 49.142,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50.023,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)