Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,15%)

Il Dow Jones prende il via a 48.636,63 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,15%, a quota 48.636,63 in apertura.
