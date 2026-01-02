Milano 16:19
45.286 +0,76%
Nasdaq 16:19
25.367 +0,46%
Dow Jones 16:19
48.028 -0,07%
Londra 16:19
9.966 +0,35%
Francoforte 16:19
24.487 -0,01%

Il Dow Jones prende il via a 48.105,98 punti

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,09%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,09%, a quota 48.105,98 in apertura.
