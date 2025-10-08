Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:48
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:48
46.612 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dell'1,07%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.060,13 punti

Parigi amplia la performance positiva dell'1,07% e chiude a 8.060,13 punti.
