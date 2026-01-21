Milano
10:43
44.443
-0,60%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:43
10.131
+0,04%
Francoforte
10:43
24.600
-0,42%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 10.59
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)
Il CAC40 prende il via a 8.065,3 punti
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,03%, a quota 8.065,3 in apertura.
