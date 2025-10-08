Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,21% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 47.852,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,21% alle 08:20
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,21% alle 08:20 e continua le contrattazioni a 47.852,17 punti.
Condividi
```