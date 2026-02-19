Milano 18-feb
46.361 0,00%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 18-feb
10.686 0,00%
Francoforte 18-feb
25.278 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 57.598,83 punti

Spunto rialzista dello 0,80% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 57.598,83 punti.
