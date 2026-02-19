Milano
18-feb
46.361
0,00%
Nasdaq
18-feb
24.899
+0,80%
Dow Jones
18-feb
49.663
+0,26%
Londra
18-feb
10.686
0,00%
Francoforte
18-feb
25.278
0,00%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 06.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50
Il Nikkei 225 tratta in utile a 57.598,83 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 03.50
Spunto rialzista dello 0,80% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 57.598,83 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,73% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,14% alle 07:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,25% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,47% alle 03:50
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,62% alle 07:20
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,57% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,32% alle 07:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,25% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,34% alle 03:50
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto