Milano 15:12
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:12
9.569 +0,90%
Francoforte 15:12
24.568 +0,75%

Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per Redcare Pharmacy N.V, che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.
