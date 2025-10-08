Francoforte: scambi negativi per Sartorius

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, con un ribasso del 2,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Sartorius
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,24%, rispetto a +2,36% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni di medio periodo di Sartorius
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 216 Euro con primo supporto visto a 213. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 211,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)