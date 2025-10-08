Milano 15:13
43.398 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:13
9.566 +0,87%
Francoforte 15:13
24.559 +0,71%

Francoforte: scambi negativi per Sartorius

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, con un ribasso del 2,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Sartorius mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,24%, rispetto a +2,36% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni di medio periodo di Sartorius confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 216 Euro con primo supporto visto a 213. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 211,7.

