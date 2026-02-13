Milano 14:16
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse

Seduta vivace oggi per la società che gestisce la borsa di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,60%.
