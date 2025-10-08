Milano 15:15
Londra: performance negativa per SEGRO

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fondo d'investimento immobiliare inglese, che mostra un decremento del 2,04%.

La tendenza ad una settimana di SEGRO è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di SEGRO classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,628 sterline e primo supporto individuato a 6,494. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,762.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
