Londra: performance negativa per SEGRO

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fondo d'investimento immobiliare inglese
, che mostra un decremento del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di SEGRO
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di SEGRO
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,628 sterline e primo supporto individuato a 6,494. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,762.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)