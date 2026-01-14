Milano 14:06
45.662 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:06
10.173 +0,35%
Francoforte 14:06
25.312 -0,43%

Londra: performance negativa per Sage

Sottotono lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che passa di mano con un calo del 2,52%.
