Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Sottotono la Spirax-Sarco Engineering, che passa di mano con un calo dell'1,90%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Spirax-Sarco Engineering. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 69,32. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 68,78.