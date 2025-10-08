Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria industriale inglese
, che passa di mano con un calo dell'1,90%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering
rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Spirax-Sarco Engineering
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 69,32. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 68,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)