Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria industriale inglese, che passa di mano con un calo dell'1,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Spirax-Sarco Engineering. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 69,32. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 68,78.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
