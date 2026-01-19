Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering

società di ingegneria industriale inglese

FTSE 100

Spirax-Sarco Engineering

principale indice della Borsa di Londra

Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,23%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 70,84 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 69,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 71,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)