Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società di ingegneria industriale inglese, che sta segnando un calo del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 70,84 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 69,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 71,78.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
