Londra: giornata depressa per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di ingegneria industriale inglese
, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.
L'andamento di Spirax-Sarco Engineering
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Spirax-Sarco Engineering
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,35 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 70,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)