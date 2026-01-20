Milano 13:12
44.551 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:12
10.089 -1,04%
Francoforte 13:12
24.567 -1,57%

Londra: in calo Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese, che tratta con una perdita del 2,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Spirax-Sarco Engineering rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Spirax-Sarco Engineering, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 69,55 sterline. Primo supporto visto a 68,35. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 67,95.

