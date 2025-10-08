New York: exploit di Tyler Technologies

(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tyler Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Tyler Technologies
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 496,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 520,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 481,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)