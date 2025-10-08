Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:50
25.071 +0,93%
Dow Jones 20:50
46.608 +0,01%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: exploit di Tyler Technologies

Migliori e peggiori
New York: exploit di Tyler Technologies
(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tyler Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Tyler Technologies mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 496,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 520,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 481,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```