Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:52
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:52
46.621 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: ingrana la marcia Marvell Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che mostra una salita bruciante del 5,19% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.


Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 92,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 97,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
