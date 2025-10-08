New York: ingrana la marcia Marvell Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che mostra una salita bruciante del 5,19% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Marvell Technology
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 92,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 97,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)