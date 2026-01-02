Milano 17:35
New York: Marvell Technology sale verso 91,03 USD

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Marvell Technology, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 87,55 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
