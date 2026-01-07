New York: seduta molto difficile per Marvell Technology

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Marvell Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 86,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 89,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)