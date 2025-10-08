Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:52
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:52
46.621 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: luce verde per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Caterpillar
Rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,91%.
Condividi
```