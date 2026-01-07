New York: andamento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra
, che sta segnando un calo del 2,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Caterpillar
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 620,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 599,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 641,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)