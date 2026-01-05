Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: positiva la giornata per Caterpillar

New York: positiva la giornata per Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,70%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a +0,84% dell'indice americano).


La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 626,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 610,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 641,6.

