New York: positiva la giornata per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Caterpillar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a +0,84% dell'indice americano
).
La tendenza di breve di Caterpillar
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 626,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 610,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 641,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)