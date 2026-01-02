New York: andamento sostenuto per Caterpillar

(Teleborsa) - Avanza il gigante delle macchine movimento terra
, che guadagna bene, con una variazione del 3,50%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 580,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 600. Il peggioramento di Caterpillar
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 568,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)