New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra
, che avanza bene dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Caterpillar
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 635,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 617,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 653,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)