New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra, che avanza bene dell'1,82%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 635,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 617,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 653,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
