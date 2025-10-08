New York: rosso per CoStar

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che presenta una flessione dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di CoStar
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di CoStar
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 78,56 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 80,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 78,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)