Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:53
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:53
46.620 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: rosso per CoStar

Migliori e peggiori
New York: rosso per CoStar
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che presenta una flessione dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di CoStar mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 78,56 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 80,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 78,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```