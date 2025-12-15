Milano 17:35
CoStar scambia in rosso a New York

Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano in perdita del 5,13%.
