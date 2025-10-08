Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:54
25.070 +0,92%
Dow Jones 20:54
46.613 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: scatto rialzista per Arista Networks

Prepotente rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che mostra una salita bruciante del 5,24% sui valori precedenti.
