New York: risultato positivo per Arista Networks

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 136,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 131,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 140,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)