New York: risultato positivo per Arista Networks

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Arista Networks rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di breve periodo di Arista Networks mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 136,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 131,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 140,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
