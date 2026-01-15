New York: mette il turbo Arista Networks

azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet

S&P-500

Arista Networks

indice del basket statunitense

(Teleborsa) - Effervescente l'Arista Networks, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,32%.Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Arista Networks mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,24%, rispetto a +0,74% dell'indice del basket statunitense).Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 129,1 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 135,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 141,1.