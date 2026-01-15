Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Vola a New York Arista Networks

Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che tratta in rialzo del 6,32%.
