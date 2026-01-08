Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:18
25.489 -0,64%
Dow Jones 18:18
49.299 +0,62%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: Arista Networks in forte discesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,01%.

La tendenza ad una settimana di Arista Networks è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Arista Networks. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 123,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 121,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
