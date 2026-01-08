New York: Arista Networks in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,01%.
La tendenza ad una settimana di Arista Networks
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Arista Networks
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 123,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 121,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)