New York: Arista Networks in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,01%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 123,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 121,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)