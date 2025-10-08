Milano
15:16
43.403
+0,77%
Nasdaq
7-ott
24.840
0,00%
Dow Jones
7-ott
46.603
0,00%
Londra
15:17
9.564
+0,85%
Francoforte
15:16
24.557
+0,70%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.33
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.035,73 dollari alle 11:30
Oro: 4.035,73 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
08 ottobre 2025 - 11.30
L'Oro vale 4.035,73 dollari l'oncia (+1,28%) alle 11:30.
