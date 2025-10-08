Milano 15:17
43.393 +0,75%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:17
9.564 +0,85%
Francoforte 15:17
24.550 +0,67%

Parigi: scambi in positivo per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Hermes
Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita del 2,03%.
Condividi
```