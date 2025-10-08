Piazza Affari: profondo rosso per Philogen

(Teleborsa) - A picco l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che presenta un pessimo -4,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Philogen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Philogen
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)