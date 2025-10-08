Milano 15:20
43.391 +0,74%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:20
9.560 +0,80%
Francoforte 15:20
24.545 +0,65%

Piazza Affari: profondo rosso per Philogen

(Teleborsa) - A picco l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che presenta un pessimo -4,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Philogen, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Philogen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
