Milano
13:57
45.459
-0,22%
Nasdaq
7-gen
25.654
0,00%
Dow Jones
7-gen
48.996
-0,94%
Londra
13:57
10.019
-0,29%
Francoforte
13:57
25.049
-0,29%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 14.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Ferragamo scambia in rosso a Piazza Affari
Ferragamo scambia in rosso a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
08 gennaio 2026 - 09.35
In forte ribasso la
maison del lusso
, che mostra un -5,99%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
Piazza Affari: risultato positivo per Ferragamo
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
-7,83%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferragamo
Salvatore Ferragamo affonda in Borsa dopo downgrade di Banca Akros
Piazza Affari: rosso per Interpump
Piazza Affari: rosso per Webuild
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto