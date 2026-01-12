Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:18
25.820 +0,21%
Dow Jones 20:18
49.530 +0,05%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Male l'indice dei servizi di consumo italiano sul mercato azionario di Piazza Affari

Profondo rosso per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 26.284,57 punti, in netto calo dell'1,61%.
