Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: sell-off per il comparto utility in Italia

Profondo rosso per il settore utility italiano, che retrocede a 50.933,54 punti, in netto calo dell'1,97%.
