Piazza Affari: si concentrano le vendite su Philogen

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.

L'andamento di Philogen nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,87 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,47. Il peggioramento di Philogen è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
