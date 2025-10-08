Milano
Produzione industriale Germania (MoM) in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
08 ottobre 2025 - 08.05
Germania,
Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -4,3%
, in calo rispetto al precedente +1,3% (la previsione era -1%).
