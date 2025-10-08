Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:56
25.070 +0,93%
Dow Jones 20:56
46.619 +0,03%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Zscaler, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Zscaler, prevale lo scenario rialzista a New York
Rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,51%.
Condividi
```