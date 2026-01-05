Milano 14:47
45.705 +0,73%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:47
9.986 +0,36%
Francoforte 14:47
24.712 +0,70%

Comer Industries, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Comer Industries, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Brilla il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che passa di mano con un aumento del 7,11%.
Condividi
```