Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,1629.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1596 con tetto rappresentato dall'area 1,1695. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1563.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)