Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Risultato positivo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che lievita dell'1,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.103,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.994,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.213,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
