Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Modesta la performance per il maggiore indice americano, che ha registrato un marginale guadagno a 6.753,7.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.766,8, mentre il primo supporto è stimato a 6.727,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.805,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)