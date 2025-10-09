Milano 9:28
43.337 -0,34%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:28
9.520 -0,31%
24.656 +0,24%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Modesta la performance per il maggiore indice americano, che ha registrato un marginale guadagno a 6.753,7.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.766,8, mentre il primo supporto è stimato a 6.727,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.805,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```