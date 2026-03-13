Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Ribasso scomposto per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,52% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6.631,5 con area di resistenza individuata a quota 6.754,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6.590,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)