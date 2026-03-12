Milano 9:55
44.704 -0,15%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:55
10.313 -0,39%
23.589 -0,22%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.733,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.824,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.691,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
