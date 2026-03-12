Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.733,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.824,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.691,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)