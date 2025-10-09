Milano 9:29
43.352 -0,31%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:29
9.522 -0,28%
24.665 +0,28%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,17%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.074,12 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,17%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,17%, a quota 8.074,12 in apertura.
