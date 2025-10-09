Milano 8-ott
43.484 0,00%
Nasdaq 8-ott
25.137 +1,19%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 8-ott
9.549 0,00%
Francoforte 8-ott
24.597 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,52%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.882,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,52%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,52%, che esordisce a 3.882,78 punti.
Condividi
```